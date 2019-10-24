عرضت شاشة "Extra news"، تقريرًا تليفزيونيًا يكشف مدى زيف ادعاءات الهارب هشام عبدالله وتبدل مواقفه السياسية بعد حصوله على الأموال وعمله في قنوات الإخوان المعادية لمصر والتي تبث من تركيا.

وعرضت القناة فيديو للممثل الهارب هشام عبدالله، وهو يهاجم محمد مرسي العياط، في أحد الميادين، وأكد فيه أن مرسي لا يصلح أن يكون رئيس جمهورية بل يصلح أن يكون رئيسا لـ "سوبر ماركت" أو رئيس شركة صغيرة، ولكن مصر كبيرة عليه هو والجماعة.

وبدَّل "عبد الله" موقفه بعد حصوله على الأموال من الإخوان وعمله في إحدى قنواتهم في تركيا، وأخذ يمدح في محمد مرسي.