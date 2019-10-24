مظاهرة في "روما" لوقف بيع الأسلحة إلى تركيا: عار علينا

تجمع صباح أمس عشرات المتظاهرين أمام مقر الفرع الإيطالي لشركة (Rheinmetall) الألمانية الدفاعية، احتجاجاً على "إرسال مدفع يطلق 600 قذيفة في الدقيقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، بحسب ما نقلته وكالة "أكي" الإيطالية.

وأوضح المعتصمون أمام بوابات الشركة الذين يرفعون لافتة تقول: "أوقفوا إرسال الأسلحة إلى تركيا، حصار شعبي"، أنه "سيتجه من هذا المبنى، في الساعات القليلة المقبلة، مدفع نحو تركيا"، مضيفا: "من العار أن تواصل إيطاليا تصدير الأسلحة إلى أنقرة لإضفاء الشرعية على الهجوم التركي الغامض شمال شرق سورية وتغذيته".

وأشاروا إلى أن العمليات العسكرية "أدت بالفعل إلى مقتل وجرح مئات المدنيين وخلق حالة طوارئ إنسانية حقيقية مع تشريد 30 ألف رجل وامرأة وطفل. نطالب الحكومة الإيطالية، بدلا من التصريحات الشكلية العقيمة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على الفور، بما في ذلك الأوامر التي صدرت بالفعل".

وتابع المتظاهرون: "ندعو جميع الهيئات الإقليمية لتقديم دعم ملموس لنضال الشعب الكردي، والإشارة إلى المواقع التي يتم فيها إنتاج الأسلحة التي يمكنها أن تغذي المذبحة في روج آفا". كما "نطلب من العمال في مجال الخدمات اللوجستية والإنتاج أداء دور فعال في معارضة إرسال آلات الحرب إلى أنقرة".

واختتم المعتصمون بالقول إنه "إذا لم تكن لدى الحكومة الإيطالية الشجاعة لوقف تصدير الأسلحة، فنحن نُظهر أن هناك مئات الرجال والنساء على استعداد لفرض حصار شعبي".