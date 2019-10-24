ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟.. الأزهر يجيب

تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عن صلاة الجنازة، وجاء نص السؤال كالتالي: "ما حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟".

وأجابت لجان الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك بقولها: اختلف الفقهاء في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين، الأول: يجب رفع يديه في التكبيرة الأولى عند الحنفية ولا ترفع في باقي التكبيرات في ظاهر الرواية، وبه قال مالك، فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة.

وأضافت: "القول الثاني، قال به الشافعية والحنابلة بأنّه يجب أن يرفع يديه في الأولى ويسن أن يرفع يديه في باقي التكبيرات، ومسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين".