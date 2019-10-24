تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا عن أحكام زكاة الذهب، وجاء نص السؤال كالتالي: "ادخرت 13 جنيها من الذهب لنوائب الدهر فـهـل عليهم زكاة - علما بأنّ الجنيه 8 جرامات؟".

وأجابت لجان الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيس بوك بقولها: "هذا الذهب الذي تملكه أيها السائل قد بلغ نصابا، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت، ما دام النصاب قائما ومقدار النصاب 85 جراما من الذهب، وما تملكه 104جرامًا من الذهب".