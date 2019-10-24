واصل الطقس السيئ حصد أرواح المواطنين لليوم الثالث على التوالى، حيث انضم 5 ضحايا جدد لقائمة «شهداء الأمطار»، اليوم، بوفاة 3 أطفال صعقاً بالكهرباء فى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى طفلة رابعة بالإسكندرية، كما لقى عامل نظافة مصرعه تحت عجلات أوتوبيس نقل عام أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار بأحد شوارع شرق الإسكندرية.

"الأرصاد" تحذر: اليوم ذروة "الطقس السيئ"

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، أن تشهد غالبية أنحاء الجمهورية، صباح اليوم، استمراراً لموجة الطقس السيئ، حيث تتواصل الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، وأكد مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الرى، أنه من المتوقع، اليوم، سقوط أمطار قد تصل إلى حد السيول على السواحل الشمالية، مشيراً إلى أن اليوم هو «يوم الذروة»، فيما أعلنت هيئة الطرق والكبارى تشكيل 20 فرقة إغاثة لتوزيعها على محافظات شمال الدلتا للتدخل السريع لمواجهة مخاطر السيول والأمطار، فيما خصصت وزيرة التضامن الاجتماعى 10 ملايين جنيه لشراء خيام وبطاطين للإغاثة.

وتعقد لجنتا الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب اجتماعاً طارئاً، الأربعاء المقبل، لمناقشة أزمة غرق الميادين والشوارع بسبب الأمطار، وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيحضره مسئولون تنفيذيون بالحكومة، منهم محافظ القاهرة، باعتبارها أكثر المحافظات تضرراً من هطول الأمطار، وذلك للتعرف على أسباب المشكلة والإجراءات التى جرى اتخاذها فى ظل التحذيرات المسبقة لهيئة الأرصاد الجوية، وكذلك الآليات التى يمكن اتخاذها مستقبلاً لتفادى آثار هذه الأزمات.

وقال عادل سعد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتم الاستماع لخطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، وكيفية التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك محاسبة المقصِّرين عن تنفيذ عملهم، فيما واصل عدد من النواب مطالبتهم بسرعة محاسبة مسئولى المحليات بسبب ما سموه «تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الوقائية عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ما أدى إلى وفاة طفلين صعقاً بالكهرباء».