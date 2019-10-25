بنك مصر: عدم دراسة الشباب لمشروعاتهم بشكل جيد أهم أسباب رفض تمويلها

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن عدم دراسة الشباب لأفكار مشروعاتهم بشكل جيد أحد أهم أسباب رفض بعض المشاريع التي تقدم لبرنامج تمويل المشروعات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن جزءا رئيسيا من عمل البنك هو مساعدة المتقدمين في إجراء دراسات الجدوى وكيفية إدارة المشاريع، "فيه ناس بتبقى قوية جدا في صنعتها وبيبقى عايز يفتح ورشة لكنه بيفتقر للإدارة وهنا بنتدخل ونساعده".

وتابع أن البنك بجانب تقديمه للدعم المالي فهو أيضا يقدم الدعم الفني وهو عبارة عن مبادرات يقوم بها البنك بجانب مبادرات البنك المركزي، وتعتمد على مبادرات التسويق وكيفية مساعدة المُصنع على تسويق منتجاته، وكذلك الدراسات المالية، وكذلك التصميمات الهندسية لمنتجاته.