واصلت الأمطار الغزيرة، هطولها لليوم الثالث على التوالي، على مدن ومراكز وقرى محافظة البحيرة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، خاصة المحافظات والمدن الساحلية، والمصحوبة برياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وتسببت الأمطار في انتشار وتراكم المياه بشوارع المدن ومداخل القرى، في الوقت الذي واصلت فيه الوحدات المحلية، أعمال شفط مياه الأمطار، عن طريق سيارات الكسح.

وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية، ووجه المحافظ اللواء هشام آمنة، رؤساء المدن والقرى، بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقرى والمدن، ورفعها أولا بأول.