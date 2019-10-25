قال العميد يسري الدسوقي مدير ميناء الصيد في البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إن حركة الصيد في بوغاز وبحيرة البرلس متوقفة، وكذلك الملاحة البحرية بالميناء بسبب سوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح، فضلا عن رسو المراكب في الميناء.

وأضاف الدسوقي أن الصيادين أحجموا عن الخروج في رحلات صيد لسرعة الرياح وأن نحو 300 مركب رست في الميناء، مع استمرار تقديم الإرشادات الملاحية للصيادين.

وهطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ما أدى لغرق الشوارع ودفعت الوحدات المحلية بسيارات لشفط المياه، وتراس محافظ الأقليم، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الأحوال.