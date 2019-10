طرحت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز أغنية Lose You To Love Me، الأربعاء الماضي، من ألبومها الجديد، ويمثل إصدار تلك الأغنية عودة سيلينا لجمهورها من جديد بعد غياب منذ عام 2014، حينما أصدرت أخر ألبوماتها الغنائية.

وفي خلال 3 أيام، حقتت الأغنية نجاحا بلغ 45 مليون مشاهدة على القناة الخاصة بالمغنية الأمريكية سيلينا جوميز على موقع يوتيوب.

ونشرت سيلينا على صفحتها الخاصة بموقع تويتر، رسالة شكر لكل من وقف بجانبها خلال الفترة الماضية، وساعدها لإتمام أعمالها الفنية الجديدة، قائلة: "شكرا لكم جميعا على الوقوف بجانبي في أوقاتي الصعبة والجميلة، لم أستطع القيام بذلك العمل دونكم جميعًا ولا يمكنني الانتظار لبدء مغامرتي القادمة معكم".

كانت سيلينا طرحت أغنية Look At Her Now من ألبومها الجديد، وفور طرح الأغنية حققت نسبة مشاهدة عالية على قناتها الخاصة على يوتيوب تجاوزت الـ22 مليون مشاهدة حتى اليوم.

يذكر أن سيلينا جوميز مغنية وممثلة أمريكية بدأت حياتها الفنية بسن صغير في مسلسل "Barney & Friends"، لتنطلق بعد ذلك للعمل بالسينما لتقدم ما تجاوز الـ20 عملا فنيا بجانب ألبوماتها الغنائية، وتعتبر من أهم الفنانين في شركة "ديزني" للبرامج التليفزيونية.