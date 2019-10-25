طالبت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية برئاسة عطية حماد، أصحاب المخابز بسرعة التوقيع علي التفويض البنكي للحفاظ علي وجودهم في منظومة الخبز وعدم الخروج منها .

وقال عطية حماد في بيان عن شعبتة اليوم الجمعة أن هذا المطلب للحفاظ علي تواجد أصحاب المخابز في المنظومة خاصة أننا نسعي إلي حل المشاكل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وتؤكد المؤشرات أن القادم أفضل بالنسبة للمخابز. ونفي "حماد " تحديد أي موعد لاجتماع الشعبة في الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة إعادة تكلفة رغيف الخبز طبقا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج وبما لا يضر أي طرف في المنظومة .

وأكد أن أصحاب المخابز دائما لهم مواقف مشرفة لمساندة بلدهم وقياداتها للمساهمة في الحفاظ علي الاستقرار العام الذي تشهده بلدنا حاليا، مشددا علي أن أصحاب المخابز لن يبخلوا بالوقوف بجانب بلدهم كالمعتاد والأمثلة كثيرة في الفترة الماضية رغم أن لهم بعض المطالب المشروعة التي نسعي مع الجهات المعنية إلى تحقيقها، وطمأن رئيس الشعبة أصحاب المخابز بأن السعي علي قدما وساق لحل المشاكل التي تواجههم وفي نفس الوقت دون التأثير علي استقرار بلدنا خاتما بيانه "بانه لن يضيع حق ورائه مطالب".