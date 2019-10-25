غدا في "الوطن": توابع مباراة الأزمة: مستقبل "ميتشو" مع الزمالك في خطر

عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا السبت، توابع مباراة الأزمة: مستقبل "ميتشو" مع الزمالك في خطر و"عواد" يغيب 10 أيام.. وضغوط على "يحيى" للعمل كمدرب عام

· متابعات أوروبية للاعبي الأهلي.. وفرمان من "الخطيب" بتطوير "التتش".. و"محمود" يجري جراحة للمرة الثانية.. والنادي يواصل قضية التعويض ضد "الجبلاية"

· "البدري" يحسم شارة قيادة الفراعنة مع مساعديه.. وارتياح في "الأوليمبي" لمستوى "صبحي"

وفي العدد أيضًا: "عايدة" تعود إلى "حتشبسوت"

· عرض "رائعة فيردي" في معبد "الملكة" بالأقصر بعد غياب 22 عاما بمشاركة 34 راقصا مصريا

وتقرأ أيضًا: نجيب سرور.. سيرة الحلم والصدمة

· 41 عاما مرة على رحيل شاعر "منين أجيب ناس".. وشقيقه: كان يحلم بـ"مجتمع بلا طبقات"

كما تقرأ في قوة مصر الناعمة

· رشوان توفيق: الفن يمكنه محاربة التطرف الفكري والجماعات الإرهابية

· حاربنا إسرائيل بعد النكسة بالفن