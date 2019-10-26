الغول: البرلمان الأوروبي سقط ضحية لمعلومات سياسية خاطئة

أعرب النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن رفضه البيان الصادر عن بعض نواب البرلمان الأوروبي الخاص بمصر، مشددا على ضرورة المعلومات التي يحصلون عليها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وضرورة تنوع مصادر المعلومات حتى تعكس البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال الغول، في بيان اليوم، إن البرلمان الأوروبى يتكون من 751 عضوا، ‏يمثلون ثماني مجموعات رئيسية تجلس معا بناء على انتماءاتهم السياسية ‏والأيديولوجية، وهؤلاء الأعضاء لا يخدمون مصالح بلدانهم، بل ‏التوجهات السياسية للمواطنين الذين يصوّتون لهم في الانتخابات، وتسيطر ‏على البرلمان حاليا مجموعات تمثل 8 تيارات مختلفة.

وتابع: "الأيديولوجيات اليمينة واليسارية لهذه المجموعات الرئيسية، ‏هي التي تحدد مضمون ونتائج القرارات والنقاشات‎، وبسببها تلاحق ‏البرلمان الانتقادات بسبب تبنى أعضائه المبادرات الأيديولوجية ‏والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، والتى ‏تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسة، خاصة على ‏الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر‎ ‎عديدة للاتحاد".‏

وأشار إلى أنه من المنطقى والعادل هو أن تكون هناك مناقشة مباشرة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من قبل البرلمان المصري، وتطرح على الطاولة كل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان فى كل من قطر وتركيا وإسرائيل، وكذلك ما يحدث فى بعض الدول الأوروبية من إهدار متعمد لحقوق الإنسان، خاصة فى ملف التعامل غير الإنسانى مع المهاجرين واللاجئين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها.