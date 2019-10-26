تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على عامل و3 اخرين لاتهامهم بسرقة أجنبي بمنطقة المعادي، وتبين من التحريات أن أحد المتهمين استخدم سيارة زوجته لتنفيذ الجريمة.

تلقى المقدم إسلام أبوبكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي من "طه.م.ط.ا"، بلاغا من موظف بشركة سياحة ومقيم بمركز العياط جيزة، باكتشاف صديقه الصيني الجنسية "نيشن" سرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم من داخل "الشقة" سكنه وداخلها مبلغ مالي 250 ألف جنيه، 7 آلاف دولار أمريكي، وعلل عدم حضوره للإبلاغ خشية تعرضه للمسائلة القانونية لانتهاء إقامته بالبلاد، وفقا لبيان أمني.

بالانتقال والفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأول فوق الأرضي وسلامة منافذها ووجود بعثرة بمحتوياتها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحمل أرقام "هـ ط 6532" ماركة ميتسوبيشي لانسر، مقيدة باسم زوجة "محمد.ع.م.ع"، 44 عاما مندوب مبيعات ومقيم بعمارة 98 كمبوند أوبرا سيتي ـ 6 أكتوبر وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "محمود.م.ح.ع"، 31 سنة عاطل ومقيم الوراق والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا آخرهم 171 لسنة 2018 عابدين "سرقة متجر"، و"محمد.ع.س.ط"، 39 سنة عاطل ومقيم شارع أبو بريك ـ عرب المعادي دائرة قسم شرطة البساتين، و"محمد.ج.ج"ا.س".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المفاتيح المصطنعة وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ،تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 220 ألف جنيه، 4 آلاف دولار أمريكي، بمسكنهم والخزينة الحديدية بمكان التخلص منها بقطعة ارض زراعية كائنة بمنطقة الوراق / جيزة، كما تم بإرشادهم ضبط هاتفي محمول ماركة "أوبو، آي تي" ومصوغات ذهبية عبارة عن "سلسلة، حلق".

أقر الثاني والثالث بشرائهم من متحصلات الواقعة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه علي متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.