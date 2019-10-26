حذر بشارة خير الله المحلل السياسي اللبناني، المتظاهرين من الوقوع في الفوضى بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، متوقعًا أن الاحتشاد سيكون كبيرًا في الساحات والميادين.

وأضاف خير الله في لقاء مع قناة الغد الاخبارية، أن حزب الله يتغلغل بين المتظاهرين في الساحات الأمر الذي قد ينتج عنه بعض الإشكالات، موضحًا أن حزب الله لديه 19 وزيرًا بالحكومة اللبنانية.

وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أن المكتسبات التي أخذها حزب الله من الحكومة كبيرة، لذلك هو متشبث بالدفاع عن الحكومة القائمة بكل ما أوتي من قوة، مؤكدًا أن قوة المتظاهرين تأتي من إيمانهم بالتغيير الذي بات حتميًا.

ووجه خير الله رسالة للمتظاهرين أن يكونوا أكثر قوة وصلابة وأن يبقوا في الساحات مهما كلفهم الأمر.

يذكر أنه تم تجديد الدعوات في لبنان إلى التظاهر اليوم تحت عنوان سبت الساحات للتأكيد على ضرورة استقالة الحكومة ورحيل النخب السياسية الحاكمة، تزامن هذا مع رفض المتظاهرين تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشأن الأزمة الحالية، رافضين أي محاولة لتخوينهم ومؤكدين على تواصل الاحتجاجات.