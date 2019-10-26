ضبط 231 مخالفة تموينية خلال 5 أيام و15 حالة تعدٍ بالغربية

شنت مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين حملات بمراكز ومدن الغربية، أسفرت عن تحرير 231 مخالفة تموينية في الفترة من 20 إلى 24/ 10/ 2019.

ففي مركز مدينة المحلة الكبرى جرى تحرير 39 مخالفة تموينية تمثلوا في 26 مخالفة بالمخابز و13 مخالفة بالأسواق، إضافة إلى 46 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا تمثلوا في 26 مخالفة بالمخابز، و17 مخالفة بالأسواق، و3 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز.

كما جرى تحرير 17 مخالفة تموينية في مركز ومدينة كفر الزيات تمثلوا في 11 مخالفة بالمخابز، و6 مخالفات بالأسواق، أما في مركز ومدينة سمنود تجرى تحرير 13 مخالفة تموينية بالمخابز، وفي مركز ومدينة زفتى تجرى تحرير 13 مخالفة تموينية تمثلوا في 12 مخالفة بالمخابز ومخالفة بمحطات الوقود.

أما في مركز ومدينة السنطة جرى تحرير 12 مخالفة تموينية تمثلوا في 9 مخالفات بالمخابز، و3 مخالفات بالأسواق، بينما جرى تحرير 16 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون تمثلوا في 15 مخالفة بالمخابز ومخالفة بالأسواق.

وفي مركز ومدينة قطور جرى تحرير 20 مخالفة تموينية تمثلوا في 12 مخالفة بالمخابز و8 مخالفات بالأسواق.

كما أسفرت حملات مديرية التموين المفاجئة عن تحرير 55 مخالفة تموينية تمثلوا في 17 مخالفة بالمخابز، و37 مخالفة بالأسواق، ومخالفة بمحطات الوقود والبوتجاز.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية استمرارية هذه الحملات بصفة يومية لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من جودة المعروضات، وكذا متابعة كافة أماكن بيع السلع الغذائية للتأكيد على اتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ونظمت أجهزة المحافظة حملة إزالات أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدٍ ومخالفة.

حيث أزال حي أول طنطا 3 حالات تمثلوا في إزالة دور ثاني عشر علوي مخالف بشارع البحر ودور ثاني عشر علوي مخالف بشارع النحاس ودور ثاني عشر مخالف بمنطقة الإستاد خلف المقاولين العرب.

وفي مركز ومدينة المحلة الكبرى جرى إزالة حالتان تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بمساحة 9 قراريط و9 أسهم عبارة عن حفر قواعد وبناء بالبلوك الأبيض، وذلك في نطاق الوحدة المحلية لقرى الهياتم والجابرية.

أما مركز ومدينة سمنود جرى إزالة 4 حالات تمثلوا في 3 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بنطاق المدينة على مساحة 335م2 وحالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 بنطاق قرية الراهبين.

بينما أزال مركز ومدينة السنطة مقبرة مخالفة في المهد على مساحة 9 م2 بقرية كفر كِلا الباب.

أما حي ثانِ طنطا أزال 4 مخالفات بناء تمثلوا في إزالة شدة خشبية في المهد لمبنى مخالف بمنطقة مركز إصدار الرقم القومي، وإزالة حوائط حاملة بشارع شمس الدين، وإزالة منسوب سقف وأعمدة وسلم بدور تاسع قبل صب السقف بشارع الأشرف، وإزالة منسوب سقف لاستكمال دور خدمات بشارع توت عنخ أمون.

كما أزال مركز ومدينة طنطا في المهد شدة خشبية لدور ثانِ علوي مخالف بقرية إخناواي.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنتائج حملات الإزالة اليومية للتأكد من تحقيق أهدافها، وإلتزام المواطنين الكامل بالقوانين المنظمة للبناء ومنع أي تعديات جديدة على أملاك الدولة.