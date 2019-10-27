 12 معلومة عن العرض الأسطوري لأوبرا عايدة في الأقصر

احتضنت ساحة معبد الملكة "حتشبسوت" في الأقصر، جنوب الصعيد، الليلة أولا عروض أوبرا عايدة بعد غياب 22 عامًا من الغياب، عقب احداث الدير البحري عام في القرن الماضي، والذي وصفوه الحاضرين بالعرض الأسطوري وأليك أهم المعلومات عودتها لعاصمة الأثار العالمية.

1- أوبرا عايدة"، والتى تحكى عن قصة حب نشأت بين أسيرة حبشية اسمها عايدة وراداميس قائد الجيش المصرى، الذى حكم عليه فرعون مصر بالإعدام بعدما ثبت عليه محاولته للهرب مع عايدة إلى الحبشة.

2- توقفت عروض أوبرا عايدة في معبد حتشبسوت عقب احداث الدير البحري في نوفمبر 1997م التي راح ضحيتها عدد من السياح على يد عناصر إرهابية

3- أول عرض لأوبرا عايدة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة بالقاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس

4- أول عرض في أوربا على مسرح لاسكالا فى إيطاليا فى فبراير 1872م.

5- 26 أكتوبر 2019 أولى انطلاق عروض أوبرا في ساعة معبد حتشبسوت

6- 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، و 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، يشاركون في العرض الذي من إخراج المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم.

7- 3أيام مدة عروض الأوبر في وهدفها الترويج للسياحة في الاقصر واعطاء صورة طيبة عن عودة الأمن والامان لمصر ورسالة طمأنينة.

8- نسبة اشغال الفنادق في الأقصر لأول مرة تصل إلى 100 % منذ موسم 2010

9- عدد الحضور لعروض الأوبرا على مدار أيام حتى يوم أكتوبر وصل إلى 4000 اجنبي وعربي ومصري

10- سعر التذكرة حسب الدرجات من 100 دولا إلى 750 دولار لدرجة vib وهي الاغلى في تاريخ الأوبرا في الأقصر

11- 200 فريق عمل أجنبي وأكثر من 17 مؤسسة وهيئة وفندق حول مصر مشاركة لانجاح العرض

12- انظمة العرض اضاءة ثلاثية الابعاد .