 12 معلومة عن العرض الأسطوري لأوبرا عايدة في الأقصر

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منها النظافة والمشروعات المتعثرة.. 12 ملفا على أجندة "التنمية المحلية"

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مصرع فتاة وحملات لعزل الأعمدة.. أحداث القليوبية في أسبوع

مصرع فتاة وحملات لعزل الأعمدة.. أحداث القليوبية في أسبوع

في ذكرى وفاته.. تعرف على البابا أغاثون البطريرك الـ39 للكنيسة

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رحلا صعقا بـ"البرق".. عمر وسعيد رفيقان في "الشقا" و"الموت"

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رئيس "سيدي سالم" توزع وجبات على العمال لشفط المياه: "شكرا يا أبطال"

رئيس "سيدي سالم" توزع وجبات على العمال لشفط المياه: "شكرا يا أبطال"

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

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صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

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الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

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