"مخدر مش مضاد".. رسالة صيدلية لمريض في الدقهلية: العلاج فيه سم قاتل

"من حكمدار بوليس العاصمة إلي محمد رمضان بروق، الساكن بالمنزلة لا تشرب الدواء الذي أخذته اليوم من الصيدلية، الدواء فيه سمً قاتل الدواء فيه سمً قاتل، وعلي كل من يعرف المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه أو إخطار الحكمدارية فورا" تحول جزء من فليم سينمائي اليوم إلي واقع وحقيقة، حيث بادرت صفحات التواصل الاجتماعي في الدقهلية لتداولها تحذيرا لمريض من أخذ الدواء إلا أنه أخذه فعلا.

بدأت الواقعة بذهاب شاب إلي صيدلية في مدينة المنزلة بمحافظ الدقهلية لصرف روشتة دواء وصفها له أحد أطباء الباطنة في المدينة، وأعطى الروشتة لمن تعمل في الصيدلية لصرفها لها وبدلا من أن تعطي له مضادا حيويا، صرفت له مخدرا عاما.

وقال الدكتور م. ب.، صاحب الصيدلية، "عندما علمت بما حدث أبلغت الشرطة وحررت محضرا وخرجت أبحث عنه بنفسي في العائلات التي تحمل نفس اللقب، ومن وقتها وأنا في حالة مرضية صعبة".

وأكد أحد الأطباء أن الطبيب كتب في الروشتة "ثيوفينيكول" ويستخدم في علاج الالتهابات الرئوية وأمراض الجهاز التنفسي، إلا أن الصيدلية صرفت له "ثيوبنتال"، وهو مخدر عام يستخدم في التخدير قبل البدء بالعمليات الجراحية.

وقال مصدر طبي مسؤول بمستشفى المنزلة العام، إن المريض محمد رمضان بروق، هو شاب ثلاثيني من محافظة الشرقية، وصل مع عدد من أهله يعاني من اضطرابات شديدة بالقلب، وهبوط شديد في ضغط الدم، وتعاملوا معه في استقبال المستشفى.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن المريض دخل إلى العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، و"تمكننا من إنقاذه لأن العقار الذي تعاطاه مخدر عام، ويمكن أن يسبب الوفاة لأنه يعطى في ظروف طبية وتحت أجهزة غرفة العمليات".