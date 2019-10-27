"الصحة" تدين ضرب "طبيب الهلال": لن نتهاون في الحفاظ على حقوقه

أدانت وزيرة الصحة والسكان، الاعتداء الذي تعرض له طبيب بمستشفى الهلال برمسيس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء قيامه بعمله، وذلك من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.

ووجهت الوزيرة، فور تلقي البلاغ منذ اللحظات الأولى، الدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومعه رئيس الشئون القانونية في الوزارة بالتوجه الفوري إلى مستشفى الهلال بشارع رمسيس لمتابعة واقعة التعدي على الطبيب.

وأكدت، بحسب بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، أن جميع أفراد الفريق الطبي في كل مكان الذين يقدمون الخدمة للمريض المصري، هم أبناؤها وأنها مسؤولة عن سلامتهم، متعهدةً بضمان كامل الحقوق القانونية والأدبية للطبيب.

ووجهت الوزيرة بتقديم كل أوجه الرعاية للطبيب المصاب، وهو محتجز حالياً في المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة إثر إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات في باقي الجسد.

وقالت الوزارة في بيانها، إن مدير المستشفى حرر محضر تعدٍّ على طبيب أثناء تأدية عمله برقم 15754 جنح الأزبكية، حيث قامت قوات الأمن بضبط مرتكبي الواقعة واحتجازهم في القسم على ذمة البلاغ المقدم ضدهم، كما ستحرر الشؤون القانونية في الوزارة محضرا جديدا صباح اليوم لضمان كامل حقوق الطبيب.

وشدد البيان على أن الاعتداء على الفريق الطبي أمر غير مقبول ولا تهاون فيه حفاظاً على حقوق مقدمي الرعاية الصحية.