أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي بيانا مهما اليوم.

وأكد مصدر مسؤول بالبنتاجون الأمريكي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في غارة أمريكية بسوريا، وذلك حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" نقلا عن "نيوزويك".