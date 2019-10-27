أعلن وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" نجحت خلال عام في تلقى أكثر من 77 ألفاً و800 رسالة منها أكثر من 20 ألف شكوى مستوفاة تم حل 96% منها، وجارى العمل على حل باقي الشكاوى، مشيراً إلى أن المبادرة تعمل على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هي مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى المخلفات بأنواعها والإشغالات والفساد.

جاء ذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة "صوتك مسموع" التي ساهمت في سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى حل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات منه، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل التواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم وسرعة الرد عليها وتطوير منظومة الشكاوى، مؤكداً أن المبادرة تعد استكمالاً لتطوير خدمة المواطنين القائمة بوزارة التنمية المحلية حالياً ولكنها تعتمد على طرق غير تقليدية لتلقي شكاوى المواطنين والتيسير عليهم وسرعة الاستجابة لهم.

وأوضح أنه تم تدعيم المبادرة منذ انطلاقها بكل الآليات التى تمكنها من تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين ومساعدتهم في الاستجابة لشكواهم، حيث تم تشكيل فريق عمل بالوزارة للعمل بالمبادرة على مدار اليوم، كما تم تشكيل فريق عمل بالمحافظات للتواصل مع فريق العمل الرئيسى بالوزارة، مشيراً إلى أنه تم تدعيم فرق مبادرة "صوتك مسموع" بأجهزة "تابلت" لضمان سرعة الاستجابة.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل من خلال عدة قنوات اتصال مما ييسر على المواطن الإبلاغ عن شكواه بالطريقة التى تناسبه وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها، لافتاً إلى أن خدمة الواتس آب، تلقت خلال عام أكثرمن 65 ألف رسالة منها 17 ألف شكوى تم حل 16 ألفاً و500 شكوى، كما تلقى البريد الإلكتروني للوزارة 555 شكوى تم حلها بنسبة 95.5%، أما صفحة المبادرة على موقع "فيس بوك"، والتي يتابعها أكثر من 15 ألف شخص ورد إليها 2389 شكوى تم حلها بنسبة 95%، وتلقى الخط الساخن 2580 اتصالاً تليفونياً من المواطنين للاستفسار عن الشكاوى التي ترد إلى المبادرة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالنتائج التي حققتها المبادرة خلال عام والتي تميزت بالسرعة في تلقى الشكاوى والاستجابة لها وحسن التعامل مع المواطنين وتحقيق رضاهم حيث شهدت المبادرة العديد من رسائل الشكرمن المواطنين لسرعة الرد على شكواهم والتعامل معها بكل جدية، مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة للعمل على نجاح المبادرة خلال الفترة المقبلة وتزويدها بكافة الإمكانيات التي تتيح التواصل مع المواطنين ليشعر المواطن أن صوته أصبح مسموع بكل سهولة ويسردون مشقة أو عناء.