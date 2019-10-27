77 ألف رسالة و20 شكوى لـ"صوتك مسموع" في عام.. تعرف على عددها ونوعها

تلقت مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية على مدار عام وتحديدا نهاية أكتوبر 2018 تحت رعاية مجلس الوزراء، أكثر من 77 ألف رسالة، بينها 20 ألف شكوى وتم حل 69% منها.

ورصدت "الوطن" عدد الشكاوى التي تلقتها المبادرة على مدار 12 شهرا، ونوعية الشكاوى من قمامة ومخالفات مباني وتعديات وإشغالات وفساد.

عدد الشكاوى وما تم حله على مدار الشهور الماضية

- الشهر الأول تلقت 2143 شكوى تم حل 962 منها.

- الشهر الثاني 2963 شكوى وحل 2673 منها.

- الشهر الثالث 1444 وحل 1328 منها.

- الشهر الرابع 1549 حل 1384 منها.

- الشهر الخامس 2113 حل 1852 منها.

- الشهر السادس 1666 حل 1379 منها.

- الشهر السابع 1717 حل 1480 منها.

- الشهر الثامن 1212 حل 916 منها.

- الشهر التاسع 1235 حل 1011 منها.

- الشهر العاشر 957 حل 758.

- الشهر الحادي عشر 2089 حل 1696.

- الشهر الثاني عشر في أسبوعين تلقى 971 شكوى وحل 758.

أما نوعية الشكاوى والمقترحات خلال عام:

- القمامة 8636

- الإشغالات 5619

- مخالفات المباني 2356

- التعديات 2178

- الفساد 997

- مقترحات 273