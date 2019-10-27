نشرت الفنانة اللبنانية سابين صورة لها مطبوع على وجهها علم لبنان، عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، والتي تعلن دعمها للتظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان.

وقالت "سابين"، يا منستسلم كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.. وطني الإيمان سلاحه.. ثورة لبنان.. لبنان ينتفض.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتس آب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيقها.

ووقعت مناوشات متفرقة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.