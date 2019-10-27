قال اللواء إيهاب أحمد خضر رئيس الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الهيئة خصصت 13 مليارا و700 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لخطة وموازنة 2017 / 2018، موضحا أنّ ما تم تخصيصه 8 مليارات و200 مليون جنية فقط لا غير، ورغم ذلك تم إنجاز 30 مشروعا لمياه الشرب و20 للصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة المهندس مصطفى سالم وكيل اللجنة، والتي تناقش مدي متابعة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوصيات اللجنة خلال موازنة 2017/2018.

وتابع رئيس الهيئة: "في موازنة 2018/2019 طالبنا بتخصيص اعتمادات مالية لموازنة الهيئة بمبلغ 18 مليارا و900 مليون جنيه، لكن ما تم تخصيصه واعتماد بلغ إجمالي 9 مليارات و700 مليون جنيه، وتم تنفيذ 43 مشروعا لمياه الشرب بطاقة قدرها 575 متر مكعب يومي، و38 مشروع صرف صحي بطاقة قدرها 958 متر مكعب يومي".

وقال خضر: "العام المالي الحالي طالبنا بتخصيص 25 مليار جنيه لموازنة الهيئة، وما تم اعتماده في الموازنة كان 9 مليارات و887 مليون جنيه، وما تم إتاحته للهيئة حتى الآن 6 مليارات جنيه فقط.

وشكا رئيس الهيئة من قلة المبالغ المتاحة، متابعا: "نعمل في المشروعات بسرعة السحلفاء نظرا لتأخر الاعتمادات المالية، خاصة وأنّ الشركات المتعاملة معنا والمسند إليها المشروعات هي شركات قطاع عام، ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والمخابرات العامة".