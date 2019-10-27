قال أسامة صادق نائب رئيس شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية، إنه في مصر يوجد العديد من الجهات الرقابية الصارمة على عمليات الاستيراد من الخارج، وأنه لا يتم الإفراج عن أي قطع غيار قبل أن يتم الكشف عليها.

وأضاف أن المستهلك المصري قادر على التفريق بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة التي يتم شراؤها.

وأوضح أن هناك عناية كبيرة من قبل الرقابة على قطع الغيار الخاصة بأمان السائق، مشيراً إلى أن بعض هذه القطع لا يتم الإفراج عنها إلا بشهادة الـ"e mark" التي لا يحصل عليها المصنع إلا بعد خضوع منتجاتها إلى الفحص الدقيق من الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر تشترطة الحكومة المصرية لاستيراد قطع الغيار، مؤكداً أن هيئة الرقابة تقوم بفحص هذه الشهادات قبل دخول قطع الغيار.

وناشد "صادق" المستهليكن بضرورة متابعة صيانة السيارات داخل مراكز الصيانات المعتمدة وتوكيلات السيارات خاصة عند صيانة القطع التي تتعلق بأمان وسلامة السائق، وعدم شراء منتج إلا بعد قراءة تفاصيل المنشأ عليه.