علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار، حول قضية مقتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "في حد عايز يعمل حالة من حالات المظلومية في البلد بأي شكل، بيقولوا فين العدل وفين العدالة".

وأضاف: "ناس بتكتب على السوشيال ميديا إن الموضوع هيموت وهينام، الناس مقبوض عليها وبتتحاكم، وضمن 10 تريندات، قضية محمود ليها 3 تريندات، منهم عبارة مات عمر، العدل موجود".

وأكد مقدم البرنامج، أنه لا يجب استخدام ألفاظ متعلقة بـ"الشرطة" و"الواسطة" و"اللواء"، وعدم التشكيك في سن الجناة الأربعة: "نعمل إيه للواد، نجيبه من قفاه ونعلقه في المشنقة؟! هو في إيه يا جماعة؟! عدالة عمر في القضاء، لأنه كان قاضيًا، الموضوع ابتدى يقلب حاجة تانية، القضية لعبكت".

ولفت مقدم البرنامج، إلى أن بعض الحسابات الغريبة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تأجيج الأوضاع مستخدمة القضية: "خلوا القضية شريفة، والعدالة تاخد مجراها، إيه موضوع مات عمر ده؟! هو دي بلد فيها قضاء ولا مفيهاش؟".

وواصل: "اللي يضرب واحد بسكينة في مكان زي ده عارف هو بيعمل إيه، محدش يعرف الحاجة دي هو عارف بيعمل إيه، لكن هو القانون ده".

وأكمل: "لو أكتر من عمره بيوم هقولكم، هنحمي مين؟! دي بلد سجنت رؤساء وحاكمت وزراء داخلية؟ هي كل حاجة في البلد دي هتتركب".