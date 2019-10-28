صور.. الجفري من قنا: الصعيد كنز القيم والعالم يشهد فترة انتقال فلسفي

قال الشيخ الحبيب علي الجفري، عن صعيد مصر الذي يعد كنزا للقيم وأن جزءا كبيرا من نهضة مصر سيقوم على سواعد وفكر أبناء الصعيد، مشيرا إلى أن محافظة قنا احتضنت العديد من العلماء في مختلف العصور.

وأكد "الجفري" ضرورة ألا يتحول الاختصام الفكري إلى كراهية، مشيرا إلى أن التطرف مشكلة نفسية تبحث عن فكر يبررها والعالم يشهد فترة انتقال فلسفي.

جاء ذلك خلال لقائه مع طلاب جامعة جنوب الوادي في المسرح المكشوف داخل الجامعة مساء أمس، معتبرا هذا اللقاء خطوة على طريق الحديث مع الشباب، كما وجه التهنئة للحضور بمناسبة قرب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعد مولده تحطيما لأصنام الكبر والاستعلاء والأنانية.

وتوجه بالتحية لرئيس الجامعة على إقامة هذه الأمسية الثقافية، وتضمنت فعاليات الندوة حوارا مفتوحا مع الحضور من طلاب الجامعة، مؤكدا أن إقبال طلاب وطالبات الجامعة على هذه الأمسية الثقافية دليل على رغبة الشباب في التعلم وحاجتهم إلى التنوير وتحقيق الاستفادة القصوى من حضور مثل هذه اللقاءات التي تستضيف رموز الفكر والثقافة.

شهد الندوة الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التي حملت عنوان (حوار مع الشباب) للداعية الإسلامي، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وفي ختام الندوة قام رئيس الجامعة بتسليم درع الجامعة للشيخ الحبيب علي الجفري.

وأضاف بدران أن حرص هذا الشباب على الحضور يثبت أن شباب مصر واع ومثقف، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بالأنشطة المتنوعة واعتبارها مكملة للعملية التعليمية، وأكد أن لقاءات الشيخ الحبيب علي الجفري تتضمن دائما الدعوة للتسامح والحوار وقبول الآخر.