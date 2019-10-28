توقع الإعلامي أحمد موسى، بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء بقايا أشلاء جثة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في البحر مثل ما حدث مع جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قائلًا: "خلي السمك يأكل.. والأمريكان هما اللي هيعلنوا رمي الجثة في البحر"، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "موسى"، أنه يتمنى خروج أي بيان أو تصريح من جماعة الإخوان الإرهابية حول مقتل زعيم داعش: "محدش من الإخوان طلع وقال عايزين ندفن جثة البغدادي ليه؟ أو عايزين نصلي عليه؟.. ده راجل بتاعهم مات.. نفسي أشوفهم هيعملوا إيه".

وتابع: "سيتم نقل بقايا جثة أبو بكر البغدادي إلى القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد بالعراق".