تمكنت حملة مشتركة من التموين والمباحث والطب البيطري بالبحرالأحمر من ضبط كميات من اللحوم مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجازر في حملة أمنية على محلات الجزارة بمدينة سفاجا.

مرت حملة مشكلة من تموين البحر الأحمر ومباحث التموين والطب البيطري على محلات الجزارة، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم بأحد محلات الجزارة، عبارة عن ربع أمامي يزن خمسة وعشرين كيلو جرام وربع خلفي يزن ثمانية وعشرون كيلو جرام وقطع لحوم وزن 10 كيلو جرام داخل أكياس وجميع اللحوم غير معلومة المصدر.

وطبقا لتقرير اللجنة المشكلة، لم يستدل علي الأختام، ويوجد بطش حمراء اللون مما يؤكد أن الذبح خارج المجازر، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونيا.