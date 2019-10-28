وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الوحدات المحلية، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع، ولردع المخالفين والحد من ظاهرة الباعة الجائلين.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور والرحمانية والدلنجات، حملات لإزالة الإشغالات، وجرى رفع 1082 حالة إشغال خلال الأيام الماضية، شملت رفع 912 حالة إشغال متنوعة بمركز ومدينة دمنهور، عبارة عن 7حالات إشغال طريق بأماكن متنوعة، وحالة إزالة فرش خضار وفاكهة وحالة إزالة ساتر قماش وخشبي، و170 حالة إشغال طريق متنوع بالشوارع والميادين بمركز ومدينة الرحمانية.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية بالدلنجات، حملة لإزالة الإشغالات، أسفرت عن رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية، وتنوعت تلك الإشغالات ما بين كراسي مقاهي، وتند قماش، وبلاستيك، ولوحات إعلانية، وموازين وخزانات كما تم رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين بجوار وأمام المدارس.