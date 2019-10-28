نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 7.1 متر إلى 1.2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 27

شبين الكوم 20 27

طنطا 19 26

دمنهور 21 26

الإسكندرية 22 26

بلطيم 20 26

مطروح 18 25

بورسعيد 21 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 27

الإسماعيلية 19 27

السويس 18 27

العريش 19 24

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 22 29

مرسى علم 21 28

الفيوم 19 27

بني سويف 18 28

المنيا 17 28

أسيوط 17 29

سوهاج 17 29

قنا 18 30

الأقصر 20 31

أسوان 21 31

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 37

المدينة 18 35

الرياض 22 36

المنامة 28 34

أبو ظبي 26 37

الدوحة 28 34

الكويت 20 31

دمشق 09 23

بيروت 20 25

عمان 10 21

القدس 14 20

غزة 18 25

بغداد 16 29

مسقط 26 31

صنعاء 08 25

الخرطوم 26 37

طرابلس 18 26

تونس 16 23

الجزائر 12 21

الرباط 14 24

نواكشوط 24 36