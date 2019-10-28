كلفت الحكومة الروسية، وزارة الدفاع والهيئات التنفيذية الفيدرالية ذات الصلة، بإجراء محادثات مع الكونجو برازافيل لتوقيع اتفاقية للتعاون العسكري، تتضمن التدريب المشترك للقوات وعمليات حفظ السلام ومكافحة القرصنة والإرهاب.

وقالت الحكومة الروسية في بيان، اليوم، إن رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف وقع على هذا التكليف بشأن توقيع اتفاقية التعاون العسكري مع الكونجو برازافيل.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية ستكون لفترة غير محددة مع إمكانية إنهائها بإشعار خطي من أحد الطرفين.

يُذكر أن روسيا والكونجو برازافيل وقعتا في وقت سابق عقدا لإرسال خبراء عسكريين روس لتدريب العسكريين الكونجوليين على تشغيل وإصلاح المعدات العسكرية الروسية المتواجدة لديهم.