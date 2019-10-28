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رئيس "العاملين بالسكة الحديد": حادث تذاكر القطار مؤسف.. وننتظر التحقيقات

رئيس "العاملين بالسكة الحديد": حادث تذاكر القطار مؤسف.. وننتظر التحقيقات

باحث بعد مقتل البغدادي: داعش يضم قنابل موقوتة.. والتنظيم لم ينته

باحث بعد مقتل البغدادي: داعش يضم قنابل موقوتة.. والتنظيم لم ينته

الأزمة الاقتصادية عامل رئيسي في هجوم أردوغان على سوريا

الأزمة الاقتصادية عامل رئيسي في هجوم أردوغان على سوريا

بائع أو راكب.. إجراءات كمسري القطار القانونية مع رافضي دفع الأجرة

بائع أو راكب.. إجراءات كمسري القطار القانونية مع رافضي دفع الأجرة

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من "السنجة" إلى "الآلي": التطور الطبيعي لأدوات البلطجة

عنف السينما.. وعنف الواقع: "فتوة" نجيب محفوظ أصبح "بلطجيا"

عنف السينما.. وعنف الواقع: "فتوة" نجيب محفوظ أصبح "بلطجيا"

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شاهد "من جيل قديم": إذا غابت القدوة.. حضرت البلطجة

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