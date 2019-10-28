أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، في انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "إيتاي البارود - شبراخيت"، وجرى نقل المصابين إلى مستسفى إيتاي البارود للعلاج.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق "إيتاي البارود - شبراخيت"، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "صباح إسماعيل نصر" 40 سنة، بكدمات بسحجات متفرقة، و"كريمة محمد" 45 سنة مقيمة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ندى محمد " 18 سنة، بسحجة شديدة بالذراع الأيمن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من مركز إيتاى البارود، وجرى نقلهم لمستشفى إيتاى البارود لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.