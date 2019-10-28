خبير في شؤون المياه: متوسط استهلاك المواطن من المياه 300 لتر يوميا

أكد الدكتور ضياء الدين القوسي، الخبير في شؤون المياه، إنه لا يصح استخدام تحلية مياه البحر في الأغراض الزراعية، حيث إن سعر تحلية المتر المكعب من المياه 10 جنيهات، بينما إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي المعالجة تستخدم في الأغراض الزراعية فقط.

وأضاف "القوسي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه في اليوم 300 لتر وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة عالميا، وذلك بسبب قيام بعض الأشخاص بالإسراف في المياه أثناء غسيل السيارات أو رش المياه أمام المنازل والمقاهي.

وأوضح الخبير في شؤون المياه، أن تحلية مياه البحر تستخدم في الشرب والاستخدام المنزلي، حيث لا يجوز استخدامها في الأغراض الزراعية لأن الفدان يستهلك 5 آلاف متر مياه مكعب في السنة.