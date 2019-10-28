قال أحمد عبدالعليم، صاحب مبادرة تغطية أعمدة الإنارة بالبلاستيك، إنه وبعد رؤيته لوفاه الطفلة مروة عبدالصادق في محافظة الشرقية لم يستطع النوم؛ حتى قرر بأن يقوم بتغطية أعمدة الإنارة بالبلاستيك بتمويل ذاتي: "مستنتش الحكومة، وقررت أنزل أبدأ بنفسي".

وأضاف "عبدالعليم" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبعد مبادرته تلك تواصل معه عدد ممن اهتموا بالأمر حتى يقوموا بمساعدته وتغطية أعمدة الإنارة بالبلاستيك حتى لا يصعق أحد، موضحا أن رئيس أحد مراكز الشباب قد قرر التبرع بتغطية 50 عمود كهرباء وآخر في منطقة السيدة عائشة.

وأكد أن عمله ذلك خالصا لوجه الله ولا يرغب من ورائه الأموال: "أي حد عايز يركب المواسير هروح لحد عنده وأركبهاله وبدون مقابل مادي".