قال بشير عبدالفتاح، كاتب ومحلل سياسي مصري متخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر لا تقف أمام حق تركيا لتكون دولة كبرى ومتقدمة وناهضة؛ بينما يظل مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحياء الدولة العثمانية هو ضد مصالح مصر وتركيا على حد السواء.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن "العثمانية الجديدة" التي يتبناها أردوغان هي ظنه لوجود حق تاريخي له للتدخل في دول جوار عربي مثل سوريا وليبيا والعراق، موضحا أن ما يفعله أردوغان يصب في مصلحة الغرب؛ لذا يجد دعما منهم لما يقوم به في المنطقة العربية كافة.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي على تدخله في الشمال السوري طالما هي تصب في مصلحة الغرب وسيظلوا مستمتعين بما يقوم به أردوغان في سوريا.