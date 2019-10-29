كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل مؤتمر الاحتفال العاشر ليوم الغذاء الأفريقي، الذي انطلقت فعالياته اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري والإعلامية مها بهنساوي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة ten الفضائية، إنّ القارة الأفريقية لديها إمكانيات وموارد كبيرة للغاية، إذ تحرص مصر على تنمية تلك الموارد، وتحسين استغلالها في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وأضاف القرش أنّ مصر تجمع الأشقاء الأفارقة في اليوم الأفريقي للغذاء، إذ يعمل المؤتمر على تنمية السياسات المستدامة للمنظومة الغذائية، وكيفية استخدام العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في أفريقيا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنّ مصر قدمت 9 مزارع نموذجية في الدول الأفريقية، حيث يتم العمل على الوصول إلى 22 مزرعة خلال العام المقبل، للتمكن من نقل الخبرات والتكنولوجيات الأفريقية بين دول القارة والعالم.