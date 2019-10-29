قالت عبير متولي، مدير فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جري الانتهاء من وضع خطة الفرع بالمحافظة، وأضافت أن الخطة تُنفذ بالتعاون مع عدة جهات معنية، أبرزها صندوق تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية الشباب والرياضة والتعليم والجامعة، قطاع الصحة، بهدف الوصول للمستهدف من رفع الوعي بالقضية السكانية ومواجهة آثاره السلبية على التنمية.

وأوضحت أن خطة الفرع للعام المالي الجديد 2019\2020، تستهدف خفض نسبة البطالة ويتضمن تمويل عدد من المشروعات التنموية ( 975) مشروع صغير ومتناهي الصغر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة متناهية الصغر"الصندوق الاجتماعي"، وجهاز (مشروعك) بالوحدات المحلية بالمحافظة.

واشارت إلى أن الخطة تتضمن أيضا تنمية مهارات الشباب والمراهقين لعدد 3720 من الشباب في مجال الصحة العامة، عقد 11040 قافلة توعية دينية للشباب، وتنظيم 45 ندوة توعية للمراهقين بالصحة الإنجابية وقضايا تنظيم الأسرة والقضية السكانية.