أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرارين جمهوريين، الأول رقم 545 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة بدر، لتضم كليات: الطب البشري، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الطب البيطري، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، التكنولوجيا الحيوية، الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق.

وتبدأ الدراسة بكلية الطب البشري في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

والقرار الجمهوري الثاني رقم 546 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 والخاص بإنشاء " جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا " لتضم كلية الطب البشري، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2022 مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.