انتخبت هيئة حكماء أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي، عمرو موسى رئيسا لها للعام 2019/2020، خلال الاجتماع الذي عقد أمس في چيبوتي بمشاركة عمرو موسى وبرئاسة موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمراجعة أنشطة الاتحاد في العام المنصرم والإعداد للعام المقبل وأنشطته بعد إقرار الميزانية.

وكان الاتحاد الأفريقي رشح عمرو موسي في 2017، كأول مصري يشغل مقعد الشمال الأفريقي في هيئة حكماء أفريقيا، التي تضم إلين چونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والحقوقي هونورين نزيت بتيغي وزير الشؤون الاجتماعية السابق بالجابون، وهيلفيكپوني پوهامبا رئيس جمهورية ناميبيا السابق، والدكتور سبيسيوزا وانديرا كازابوي النائب السابق للرئيس الأوغندي.

وتتكون هيئة حكماء إفريقيا من 5 ممثلين يمثلون مناطق الشمال والشرق والجنوب والغرب ووسط أفريقيا، وتعني الهيئة بالنقاش حول مشكلات القارة وحل النزاعات والخلافات حول الدول الأفريقية، وتتقدم المشورة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن المسائل ذات الصِّلة لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.

يذكر أنّ لجنة الحكماء منذ تأسيسها في العام 2007 لها دور بارز في حل الصراعات وبناء السلام، بما في ذلك النزاعات المتعلقة التي تنشب إثر الانتخابات في القارة، كما كانت تتولى ملف والعدالة والمصالحة الوطنية في مجال حقوق النساء والأطفال في النزاعات المسلحة والديمقراطية والحكم.