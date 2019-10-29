افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وحنان إسماعيل مدير الإدارة التعليمية بشرم الشيخ، اليوم، قاعات مرحلة رياض الأطفال والتي جرى تجهيزها بمكتبة الطفل بهضبة أم السيد بشرم الشيخ لاستيعاب زيادة الإقبال بالمرحلة .

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذه القاعات تابعة للمدرسة الرسمية لغات بشرم الشيخ وجرى إنشاءها لاستيعاب 200 طفل في مرحلة رياض الأطفال بشكل مؤقت لحين بناء فصول تستوعب تلك الأعداد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمحافظ جنوب سيناء لتخصيصه مبني المكتبة مؤقتا لحل مشكلة أولياء الأمور، كما قدم الشكر لمجلس الأمناء الذي قام بتجهيز القاعات الدراسية بالجهود الذاتية.