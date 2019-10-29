أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 آلاف و457 هارب من أحكام، وتحصيل 112 ألف و930 جنيها غرامات في حملة قادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بشن حملة أمنية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط 4 آلاف و457 هارب من أحكام، تضمنت 1344 حكم جزئي، و158 حكم مستأنف، و2934 حكم غرامات، و13 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 112 ألف و930 جنيه غرامات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جناية، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.