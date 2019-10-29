قال وزير الخارجية، إن هناك اهتماما كبيرا باستمرار التنسيق الوثيق بين مصر وألمانيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع نظيره الألماني هايكو ماس، وبثته "إكسترا نيوز"، أنه تباحث مع الوزير الألماني في عدد من القضايا المهمة، مشيرًا إلى أن ألمانيا لها دور مهم في إطار العلاقات الثنائية ومركزها الدولي وأيضا في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنهما تباحثا حول القضايا الإقليمية التي لها تأثير على الأمن والاستقرار، "تناولنا القضية الفلسطينية وأسس حل القضية وفقا لمقرات الشرعية الدولية وحل الدولتين كذلك تناولنا الأوضاع القائمة في ليبيا".

وتابع أنه في إطار الدعوة التي وجهت إلى مصر من ألمانيا في إطار مجموعة (الخمس + 5) في إطار مشاورات وإيجاد حل ومخرج من الأوضاع الحالية في ليبيا تتوافق مع الاتفاق السياسي وقرارات الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة، وأيضا الأوضاع في لبنان والعراق وقضية الإرهاب وهي من القضايا المهمة التي تتأثر بها الدولتان والهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها مصر والنجاح منذ 2016 في عدم تعرض المهاجرين للمخاطر المرتبطة بمحاولة النفاذ عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وعن إعادة الحكومة الألمانية لأطلس أثري مهم أوضح أن ألمانيا دائما لها دور مهم في الحفاظ على التراث والمقتنيات التراثية ومنع أي نوع من التداول غير المشروع لهذه النوادر، و"هذا أمر محمود نأمل أن تستمر ألمانيا في هذا الاتجاه وأن تقتدي بها دول أوروبية أخرى لم ترتقِ لهذا المستوى من المسؤولية حتى الآن، وأن يتيح الفرصة إلى أن يتخذ الإجراء بنقل حيازة المجلد والمخطوط الأثري من ألمانيا إلى مصر في إطار تنفيذ القرار واتساقا مع المسؤولية القانونية في هذا الشأن".