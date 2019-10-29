كشف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عضو لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، عن خطة عمل للتعاون المشترك بين مصر ودول أفريقيا، تستهدف تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين، مع تعظيم حجم المبادلات التجارية والتجارة البينية من خلال القضاء على العقبات التى تعوق حركة التبادل التجارى، وتحويل بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشتركة إلى مشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

عقد اللقاء، مساء ، بحضور لجنة أفريقيا باتحاد الصناعات، برئاسة شريف الجبلى، مع عدد من سفراء الدول الأفريقية (الكاميرون، زامبيا، رواندا)، وعدد من ممثلى سفارات الدول الأفريقية فى مصر، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أبوبكر حفنى، وتم خلاله بحث إمكانيات زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول أو غيرها من الدول الأفريقية.