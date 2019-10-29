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عاجل.. النائب العام يأمر بحبس رئيس "قطار طنطا"

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس رئيس "قطار طنطا"

مطالبات برلمانية باستدعاء وزير النقل: البيانات وحدها لا تكفي

مطالبات برلمانية باستدعاء وزير النقل: البيانات وحدها لا تكفي

بروتوكول لمساواة القطاع الخاص بالحكومة: زيادة 10% بأثر رجعي

بروتوكول لمساواة القطاع الخاص بالحكومة: زيادة 10% بأثر رجعي

مسؤول دولي: مصر المتلقى الأكبر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

مسؤول دولي: مصر المتلقى الأكبر للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وليد جنبلاط: سعد الحريري فشل في احتواء أزمة لبنان

وليد جنبلاط: سعد الحريري فشل في احتواء أزمة لبنان

وفد إماراتي يبحث زيادة الحركة الوافدة مع شركات السياحة بالإسكندرية

وفد إماراتي يبحث زيادة الحركة الوافدة مع شركات السياحة بالإسكندرية

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من شهود العيان والنيابة.. لماذا عزف ركاب "قطار طنطا" عن مساعدة الشابين؟

من شهود العيان والنيابة.. لماذا عزف ركاب "قطار طنطا" عن مساعدة الشابين؟

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل لآخر الأسبوع وشبورة كثيفة صباحا

"مصر الحلوة".. كاهن يوزع حلوى المولد وينظم رحلة لمسجد عمرو: كلنا واحد

"مصر الحلوة".. كاهن يوزع حلوى المولد وينظم رحلة لمسجد عمرو: كلنا واحد

"الواحد يخلع بدري أحسن".. جولة في بروفايل طبيب المنوفية قبل وفاته

"الواحد يخلع بدري أحسن".. جولة في بروفايل طبيب المنوفية قبل وفاته

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

المهم تكون غاوي.. مهرجان العدسات الصغيرة للتصوير السينمائي بـ الموبايل

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

جار ضحية قطار طنطا: "بيسافر إسكندرية يبيع بضاعته وأهله ناس محترمين"

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