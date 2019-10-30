أكد الدكتور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن الشعب اللبناني يأمل أن تكون استقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، مقدمة لتحقيق أحلامهم، حيث إن اللبنانيين يريدون حكمًا رشيدا نظيفا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "السنيورة"، أن الشعب اللبناني يريد حكومة تتمتع بالنزاهة والحفظ على مصلحة الدولة وتستطيع أن تعيد التوازن الذى اختل بالداخل اللبناني وسياسة لبنان الخارجية، كما أنهم يريدون حكومة جديدة ليست من نوعية السياسيين الذين شهدوا عينة منهم خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس وزراء لبنان الأسبق، إلى أن السياسيين اللبنانيين في السابق انشغلوا بتقاسم منافع الدولة بدلا من أن ينشغلوا بتنمية موارد الدولة وتحسين مستوى معيشة اللبنانيين، وخلقوا مزيدا من الخلافات وبثوا الكثير من العصبيات، وزيادة حدة الطائفية والمذهبية في لبنان.