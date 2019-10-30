نجل شهيد الإرهاب مرتديا بدلته العسكرية في بنها: "هكمل مشوار بابا"

ظهر نجل الشهيد النقيب عبدالله الجندي شهيد الإرهاب بسيناء، ابن مدينة بنها مرتديا بدلة عسكرية خلال تكريم اسم والده في حفل مدارس "سمارت" ببنها بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث حرمه الإرهاب من والده وهو ولايزال رضيعا، مؤكدا أنه سيكمل مشوار والده الشهيد البطل وسيكون جنديا مخلص لمصر يدافع عنها وعن أرضها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم برعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

تضمن الحفل تقديم طلاب المدرسة وفريق الكشافة مجموعة من العروض الرياضية التي صورت ملحمة النصر وكيف استطاعت القوات المصرية أن تقهر وتهزم جيش العدو، كما قدم الطلاب مجموعة من الأشعار والأغاني الوطنية التي تظهر مدى حبهم وولائهم لقواتنا المسلحة.

وشهدت الاحتفالية تكريم القيادات التنفيذية المشاركة في الحفل وممثلي القوات المسلحة ونجل الشهيد النقيب عبدالله الجندي.

يذكر أن الشهيد عبد الله الجندي استشهد في أكتوبر 2016 خلال مواجهات مسلحة جرت بين قوات الأمن وبين عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي بسيناء خلال إحدى المداهمات الأمنية، حيث استشهد النقيب ومعه 4 مجندين أثناء اشتباكات مسلحة مع العناصر التكفيرية.

وتكريما للشهيد، جرى إطلاق اسمه على نفق المحافظة الجديد الذي تم إنشائه على كورنيش النيل ببنها، ويعد أحد أهم المشروعات القومية بالعاصمة.