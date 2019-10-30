يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

أما الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 20 27

شبين الكوم 20 27

طنطا 19 26

دمنهور 21 26

الإسكندرية 21 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 17 25

سيوة 14 25

بورسعيد 20 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 27

السويس 18 26

العريش 17 25

رفح 17 24

رأس سدر 20 27

نخل 11 25

نويبع 21 26

طابا 18 25

كاترين 09 24

الطور 20 28

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 21 30

مرسى علم 23 29

الفيوم 19 28

بنى سويف 18 28

المنيا 15 29

أسيوط 15 29

سوهاج 18 29

قنا 18 30

الأقصر 17 30

أسوان 20 31

أبوسمبل 18 30

الوادى الجديد 19 30

شلاتين 23 31

أبو رماد 23 30

حلايب 25 28

رأس حدربة 24 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 37

المدينة 19 35

الرياض 21 37

المنامة 28 34

أبو ظبي 26 37

الكويت 19 30

دمشق 09 22

بيروت 20 25

عمان 10 21

القدس 14 21

غزة 18 26

بغداد 14 26

مسقط 26 31

صنعاء 08 24

الخرطوم 26 38

طرابلس 19 25

تونس 16 24

الجزائر 14 22

الرباط 14 23

نواكشوط 24 36