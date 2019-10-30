قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية رن تشنج فاي إنّ الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية على عملاق التكنولوجيا الصيني، تزيده إصرارا على المضي قدما في مسيرة البحث والتطوير التكنولوجي، مشيرا إلى أنّ "الضغط الأمريكي لن يكون له تأثير ملحوظ على أعمال الشركة حول العالم، رغم تردد بعض العملاء".

رئيس شركة هواوي لـ"الأهرام": العقوبات الأمريكية لن تعرقل تقدمنا.. وندعم مصر بكل قدراتنا

وأضاف فاي في حواره مع علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام في مدينة شنجن الصينية، أنّه لا يوجد مكون واحد أو قطع غيار أمريكية لأي من منتجات الشركة الصينية الأشهر، موضحا أنّ شركته لا تشعر بأي تحسن في العلاقة مع واشنطن، رغم الإيجابية النسبية التي اتسمت بها المرحلة الأولى من المباحثات التجارية الصينية الأمريكية، وأنّ العقوبات التي فرضتها أمريكا على شركته، لن تؤثر على خطواتها الجادة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح تشنج أنّ تحقيق التطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان الأفريقية، مرهون بنظرة حكومات تلك البلدان لتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها استراتيجية وطنية تحتاج إلى تنسيق التخطيط، وتطبيق النظام، والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية، مثل الألياف البصرية والنطاق العريض، والاستفادة من مميزات التقنيات والرقمنة في تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وبناء قدرات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تجربة مصر في التحول الرقمي سيكون لها تأثير كبير على أفريقيا والشرق الأوسط

وفي ذات السياق، أكد تشنج للأهرام أنّهم يعملون بشكل واضح، وعلى استعداد للمشاركة الكاملة في دعم التحول الرقمي بمختلف البلدان، ويأملون في التعامل مع جميع الدول التي ترغب في التعاون معهم للاستفادة من تجربة التحول الرقمي العالمية ومساعدتها على تطوير الموجات الرقمية العالمية بما يلائم مصالحها، خاصة أنّ الشركة بدأت تطوير الجيل الخامس عام 2009، وتعمل على تطوير الجيل السادس الذي يتميز بالنطاق الأوسع، لكن تنقصه الآن فقط قدرة التغطية، لأن تقنية الجيل السادس تستخدم موجة ملليمتر، ومسافة التغطية قصيرة نسبيًا، وتحقيق التقدم للجيل السادس يعتمد على الاختراقات النظرية والتكنولوجية في الاتصالات، لكن هذا الأمر قد يستغرق نحو 10 سنوات.

وعن الذكاء الاصطناعي والصعوبات التي سيواجهها بعض الناس، خاصة في مجال البحث عن الوظائف في ظل التحول الرقمي، قال تشنج في حواره مع "ثابت": "في المجتمعات الصناعية التقليدية، كانت الشهادة العلمية للمدرسة الثانوية والمهارات المهنية المتوسطة، تكفي لإيجاد فرص العمل، لكن مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات المعلوماتية، أصبح من الصعب أن تجد وظيفة مناسبة دون التمتع بمهارات عالية المستوى، لكن على الجانب الآخر يجب أن ندرك أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يساهمان بشكل كبير في زيادة الثروة في هذه المجتمعات، بفضل التقنيات الرقمية الحديثة، وهو ما يمكن أن تستغله البلدان المختلفة من خلال التفكير في كيفية استثمار هذه الثروات لحل مشكلات المجتمع ومنها البطالة، عبر تقديم دورات لرفع الكفاءة المهنية للبشر".

وأضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية أنّه خلال مسيرتنا لتطوير الذكاء الاصطناعي وتعميم استخدامه في حياتنا، وجدنا أنّه يمكن لبعض الناس أن يغادروا الصناعات التقليدية، ويدخلوا الصناعات الجديدة التي تسمى بـ"صناعة التجربة"، لكن الأمر يحتاج إلى أجواء التجربة الإنسانية قبل كل شيء، فالناس مثلا لا يمكنهم تحمل أن يشربوا القهوة مع إنسان آلي.

وشدد تشنج على أنّه شخصيًا عندما شاهد الفيلم الأمريكي "السفر في الفضاء"، شعر بالخوف والوحدة، لأنّه لا يوجد أشخاص حقيقيون في المحطة الفضائية، وكان الإنسان الآلي هو من يقدم كل الخدمات، لكن بطبيعة الأمور يجب أن نعرف أنّ الصناعة الحديثة ستشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.