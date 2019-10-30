أعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تزويد وتجهيز المستشفيات بعدد من الأجهزة والمستلزمات لرفع وتحسين كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال، في بيان له، اليوم، إنهم طوروا ورفعوا كفاءة مستشفى زاوية الناعورة بالشهداء بإنشاء قسم للأطفال المبتسرين بقوة 10 حضانات، وكذا تجهيز قسم الباطنة، وزيادة عدد الأسرة إلى 18 سريرا، وتطبيق المشرع الياباني 5s، كما تم توسيع العناية العامة بمستشفى بركة السبع وإمدادها بـ 4 أسرة لتصبح 12 سريرا بدلا من 8 أسرة وشراء 5 حضانات تزويد قسم الكلى الصناعي بـ 6 ماكينات كلى صناعي، ليصبح إجمالي العدد 35 ماكينة غسيل كلوي، وكذا تجديد وتطوير عيادة الأسنان بالكامل في المستشفى.

وفي مستشفى الباجور النموذجي، تم تشغيل وتفعيل جهاز تعقيم البلازما وتدريب طاقم العمل عليه وتطبيق وتفعيل المشروع اليابانى 5s، وقد حصلت مستشفى الباجور النموذجى على ثانى أفضل مستشفى على مستوى المحافظة ، وفى مستشفى قويسنا المركزي تم توفير 30 سرير لقسم الأطفال و19 حضانة، كما تمت زيادة عدد 4 أسرة عناية أطفال وسريرين عناية متوسطة وتوفير غرفة عناية متوسطة بقسم الأطفال وعمل مظلات استراحة لمرضى الكلى الصناعي.

وفي مستشفى تلا المركزى تم زيادة عدد 5 ماكينات غسيل كلوي ليصبح إجمالى المستشفى 30 ماكينة غسيل كلوى، وفي مستشفى أشمون العام تم تشغيل 20 حضانة وتم تطوير شامل لقسم حضانات الأطفال وقسم الحروق وقسم النساء وقسم الاستقبال والطوارئ.

وبخصوص مستشفى حميات أشمون تم توفير جهاز منظار للجهاز الهضمي وشراء جهاز كمياء جديد، وفي مستشفى صدر شبين الكم تم توفير جهاز سونار متنقل وجهازي تنفس صناعي للعناية المركزة وتطوير وتجهيز الاستقبال والأقسام الداخلية.

وفيما يتعلق بمستشفى حميات شبين الكوم تم الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد ونقل وحدة الغسيل الكلوى اليه وتستوعب 93 حالة وتطوير وحدة أورام الكبد، والانتهاء من قائم الانتظار بخصوص مرضى فيروس "سي"، وجارٍ تجهيز وفتح العناية المركزة بالمبنى الجديد لزيادة عدد الأسرة من 8 أسرة إلى 20 سريرا.