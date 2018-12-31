نحن على وشك استصدار قانونين مهمين للانتخابات البرلمانية في مصر للغرفتين التشريعية، الأول لمجلس النواب ويحكمه نص دستوري بضرورة وضع كوته للمرأة تبلغ حوالى 25% من البرلمان، فضلا عن نسب مناسبة ومختلفة للمسيحين وذوي الإعاقة والشباب والمصريين في الخارج، والثاني لمجلس الشيوخ لا يحمل أي شروط استثنائية مشابهة لعضويته عدا المؤهل العالي.

قبل تفصيل القانونين يجرى برلمانيا طرح مشروعات قانونية تدرس الآن داخل اللجنة التشريعية، وتدور جميعها حول تأكيد استخدام القائمة المغلقة لاختيار النواب القادمين للبرلمان المقبل بنسب لم تحدد بعد أن كانت الرغبات الحزبية تنادي بـ75 للقائمة و25 الفردي، فيما ينادي بعض الأصوات القليلة باختيار القائمة النسبية.

وبغض النظر عن إيماني الشخصي بأن القائمة النسبية هي الأصلح لاختيار برلمانات الدول الديمقراطية، إلا أنه سيكون صعبا الاعتماد على هذه الطريقة في ظل النص الدستوري الراهن.

ومع تحدي الاعتماد على القائمة المغلقة المطلقة التي اختفت من معظم دول العالم والتي تناسب بشكل أكبر وضع النص الدستوري الحالي لمجلس النواب في مصر، هنا يجدر الإشارة إلى بعض الأمور المهمة، فإن النسبة المطروحة حزبيا للبرلمان تطرح صعوبات أكثر، مثلا لو جرى اختيار نسبة 25% للفردي و75 للقائمة، وهذا يعني ببساطة أن المنافسة الحقيقية مصممة لكبار رجال الأعمال والسلفيين فقط.. وأن الدولة المصرية ستكون مسؤولة أكثر عن قائمة انتخابية لن تجد قائمة منافسة لها في الوسط السياسي بشكل كبير وبالتالي شكل هذه الانتخابات سيكون مريبا أو غريبا..

أي كان النظام الانتخابي المطروح، فإن كتل مؤيدي الدولة المصرية هم الأسهل وصولا للناخب المصري لأسباب مختلفة ليس مكانها هذا المقال وبالتالي فإن ضرورة طرح نسب متوازنة بين القائمة المطروح الأخذ بها والفردي سيكون مهما للغاية..

وبعيدا عن شكل النظام الانتخابي المطروح، فثمة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار مع تصميم النظام الانتخابي منها تسهيل حرية اختيار الناخب للمرشح والقائمة والنائب المنتظر بين مجموعة من المتنافسين، وكذا أهمية تمثيل مختلف الأطياف وحضورها برلمانيا، وأيضا مراعاة التوازن الجغرافي في مختلف ربوع مصر.